العربي يطمح في الوصافة عبر بوابة العين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستأنف دوري يلو للدرجة الأولى لكرة القدم مسيرته اليوم، بعد فترة التوقف الحالية والسادسة هذا الموسم، وذلك بـ(3) لقاءات ضمن افتتاحية الجولة الـ(28) من المسابقة، مع احتدام الصراع بين أندية المقدمة سعيا إلى الاقتراب من دائرة الصعود، وكذلك بين أندية القاع للهرب من دائرة الهبوط، إذ يستضيف هجر نظيره البكيرية على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ويحتل هجر المرتبة الـ16 بـ23 نقطة.

فيما يحتل البكيرية المرتبة الـ15 بـ29 نقطة.

ويستقبل العربي ضيفه العين على ملعب التعليم في عنيزة، ويأتي العربي في المركز الثالث بـ48 نقطة، بينما يأتي العين في المركز الـ14 بـ31 نقطة.

وعلى ملعبه في صفوى، يلتقي الصفا صاحب المرتبة الـ10 بـ35 نقطة، مع نظيره الترجي صاحب المرتبة الـ18 بـ19 نقطة.