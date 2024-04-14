النصر يرغب بالتعاقد مع المدافع الأوروغوياني خيمينيز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف موقع «todofichajes» الإسباني أن نادي النصر السعودي يريد التعاقد مع مدافع أتلتيكو مدريد، الدولي الأوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن المدافع الإسباني، إيمريك لابورت، يسعى للعودة إلى إسبانيا ومغادرة النصر هذا الصيف؛ مما جعل النادي العاصمي يفكر في الخيارات البديلة، وأبرزها خيمينيز الذي يتمتع بسمعة كبيرة على المستوى الدولي.

ويبلغ خيمينيز من العمر 29 عاما، ويدافع عن قميص «الروخي بلانكوس» منذ عام 2013، بعد حضوره من نادي دانوبيو الأوروغواياني، وينتهي عقده الحالي مع أتلتيكو مدريد في يونيو 2028.

وخلال الموسم الحالي، خاض المدافع 27 مباراة عبر كل المسابقات، وقدم تمريرة حاسمة، علما أنه يملك في جعبته 5 ألقاب مع ناديه، أما على الصعيد الدولي، فقد لعب خيمينيز 83 مباراة في مسيرته مع منتخب أوروغواي، أحرز خلالها 8 أهداف.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب 25 مليون يورو، استنادا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت»، ووفقا لما ورد، فإن هذا الرقم من الممكن أن يدفعه النصر السعودي من أجل إتمام صفقة انتقال خيمينيز لمدة موسمين، بالإضافة إلى موسم اختياري.

وسيحاول النصر تعزيز صفوفه بقوة خلال الميركاتو الصيفي المقبل؛ من أجل المنافسة على كل الألقاب في الموسم المقبل 2024-25، بعد نتائجه السيئة في الفترة الماضية؛ حيث خرج «فارس نجد» من ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي، بركلات الترجيح بنتيجة (1-3).

وعلى صعيد دوري روشن السعودي، يحتل الفريق النصراوي حاليا المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 65 نقطة، بفارق 12 نقطة عن نادي الهلال المتصدر، بعد مرور 27 جولة من عمر المسابقة.

الأوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيز: