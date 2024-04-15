شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلى أمام بترو أتلتيكو فى نصف نهائى السوبر الأفريقى بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي اليوم، الإثنين، فى نصف نهائى السوبر الأفريقى بوهران فى الجزائر.

‏‎وحرص محمد عادل، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبات أمس استعدادا لمواجهة نصف نهائي بطولة السوبر الأفريقي.

وتضم بعثة سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ألينا مولكوفا - ناتاليا ڤاسيلڤسكايا -دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - - أمينة عاطف - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي- آية الله الحسيني- كنزي حاتم - آلاء صابر.