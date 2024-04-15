شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلى أمام بترو أتلتيكو فى نصف نهائى السوبر الأفريقى بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي اليوم، الإثنين، فى نصف نهائى السوبر الأفريقى بوهران فى الجزائر.
وحرص محمد عادل، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبات أمس استعدادا لمواجهة نصف نهائي بطولة السوبر الأفريقي.
وتضم بعثة سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ألينا مولكوفا - ناتاليا ڤاسيلڤسكايا -دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - - أمينة عاطف - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي- آية الله الحسيني- كنزي حاتم - آلاء صابر.
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