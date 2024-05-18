شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية خادم الحرمين.. 5 آلاف خبير يشاركون في مؤتمر مستقبل الطيران والان نبدء بالتفاصيل



ويأتي في نسخته الثالثة خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2024، في مدينة الرياض، وسيشهد حضور قادة الطيران المدني في العالم ومشاركة ورعاية شركة خدمات الملاحة الجوية مؤتمر مستقبل الطيران وتأتي رعاية الملاحة الجوية السعودية لمؤتمر مستقبل الطيران انطلاقاً من الأهمية الكبرى للمؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 5 آلاف خبير في صناعة الطيران من حول العالم، وقادة شركات الطيران العالمية، ومسؤولي سلطات الطيران في الدول المشاركة.

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كما تشارك الملاحة الجوية السعودية بجناح في المؤتمر؛ بهدف عقد المباحثات والشراكات مع الشركات والقيادات المتواجدة بالمعرض، وتعزيز تواجدها في أحد أهم المحافل العالمية المتخصصة بالطيران المدني، إضافة إلى التعريف بالشركة، وأهم الخدمات التي تقدمها. دعم كبير من القيادة وأكد الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية المهندس عبد العزيز بن سالم الزيد، أن المؤتمر يعد من أضخم المؤتمرات المتخصصة في مجالي الطيران المدني والملاحة الجوية، ويحظى بدعم كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، ومتابعة وزير النقل والخدمات اللوجستية ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

وأضاف: نسعى من خلال رعايتنا ومشاركتنا في المؤتمر إلى استغلال التواجد والحضور الكبيرين لقادة قطاع الطيران المدني والمصنعين والمديرين التنفيذيين للمطارات، وقادة الصناعة عالمياً لعقد المباحثات والاجتماعات، وتبادل الخبرات والآراء؛ بما يخدم قطاع الطيران المدني محلياً وعالمياً، ويحقق المزيد من النجاحات ويساهم في تشكيل مستقبل النقل الجوي الدولي.

كما أكد أن الشركة تسعى إلى مواصلة تحقيق الريادة المحلية والإقليمية والعالمية في الخدمات التشغيلية، والتقنية المبتكرة لتقديم الحلول المتنوعة وعقد الشراكات الإستراتيجية الداعمة لنمو القطاع.

وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية ( SANS ) هي الشركة المسؤولة عن تقديم خدمات الملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية. تأمين وسلامة المجال الجوي كما تلعب دوراً مهماً وحيوياً في تأمين وسلامة المجال الجوي وحركة الطائرات في منطقة الشرق الأوسط، وتغطي مساحة تزيد عن 2 مليون كيلومتر مربع، وتحظى باعتراف إقليمي لسجل السلامة والتميز في الخدمة والابتكار التقني.

وتقدم شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية خدمة مراقبة الحركة الجوية، وتصميم إجراءات الاقتراب والإقلاع وخدمات البحث والإنقاذ والنشرات الملاحية، وخدمات إدارة معلومات الطيران وخدمات هندسة الصيانة والخدمات الهندسية.

وتدير الحركة الجوية من خلال شبكة متطورة من مراكز التحكم في المنطقة، وأبراج مراقبة الحركة الجوية، ومراكز الصيانة لتجهيز وتشغيل وصيانة أنظمة وأجهزة الملاحة الجوية، والمساعدات الملاحية في جميع أنحاء المملكة. الدمام - شريف احمد - برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبتنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، ينطلق مؤتمر مستقبل الطيران الدولي.ويأتي في نسخته الثالثة خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2024، في مدينة الرياض، وسيشهد حضور قادة الطيران المدني في العالم ومشاركة ورعاية شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية للمؤتمر.وتأتي رعاية الملاحة الجوية السعودية لمؤتمر مستقبل الطيران انطلاقاً من الأهمية الكبرى للمؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 5 آلاف خبير في صناعة الطيران من حول العالم، وقادة شركات الطيران العالمية، ومسؤولي سلطات الطيران في الدول المشاركة.وسيبحثون قضايا قطاع الطيران العالمي، والنقل الجوي، وتطوير الاستدامة البيئية في مجال الطيران المدني، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة في هذا القطاع الحيوي.كما تشارك الملاحة الجوية السعودية بجناح في المؤتمر؛ بهدف عقد المباحثات والشراكات مع الشركات والقيادات المتواجدة بالمعرض، وتعزيز تواجدها في أحد أهم المحافل العالمية المتخصصة بالطيران المدني، إضافة إلى التعريف بالشركة، وأهم الخدمات التي تقدمها.وأكد الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية المهندس عبد العزيز بن سالم الزيد، أن المؤتمر يعد من أضخم المؤتمرات المتخصصة في مجالي الطيران المدني والملاحة الجوية، ويحظى بدعم كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، ومتابعة وزير النقل والخدمات اللوجستية ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.وأضاف: نسعى من خلال رعايتنا ومشاركتنا في المؤتمر إلى استغلال التواجد والحضور الكبيرين لقادة قطاع الطيران المدني والمصنعين والمديرين التنفيذيين للمطارات، وقادة الصناعة عالمياً لعقد المباحثات والاجتماعات، وتبادل الخبرات والآراء؛ بما يخدم قطاع الطيران المدني محلياً وعالمياً، ويحقق المزيد من النجاحات ويساهم في تشكيل مستقبل النقل الجوي الدولي.كما أكد أن الشركة تسعى إلى مواصلة تحقيق الريادة المحلية والإقليمية والعالمية في الخدمات التشغيلية، والتقنية المبتكرة لتقديم الحلول المتنوعة وعقد الشراكات الإستراتيجية الداعمة لنمو القطاع.وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية () هي الشركة المسؤولة عن تقديم خدمات الملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية.كما تلعب دوراً مهماً وحيوياً في تأمين وسلامة المجال الجوي وحركة الطائرات في منطقة الشرق الأوسط، وتغطي مساحة تزيد عن 2 مليون كيلومتر مربع، وتحظى باعتراف إقليمي لسجل السلامة والتميز في الخدمة والابتكار التقني.وتقدم شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية خدمة مراقبة الحركة الجوية، وتصميم إجراءات الاقتراب والإقلاع وخدمات البحث والإنقاذ والنشرات الملاحية، وخدمات إدارة معلومات الطيران وخدمات هندسة الصيانة والخدمات الهندسية.وتدير الحركة الجوية من خلال شبكة متطورة من مراكز التحكم في المنطقة، وأبراج مراقبة الحركة الجوية، ومراكز الصيانة لتجهيز وتشغيل وصيانة أنظمة وأجهزة الملاحة الجوية، والمساعدات الملاحية في جميع أنحاء المملكة.