شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. إلغاء 60 رحلة بسبب احتجاجات "الجيل الأخير" في مطار ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

إلغاء رحلات طيران

اللوائح الأمنية

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث باسم مطار ميونخ الألماني روبرت فيلهلم، إن الحركة الاحتجاجية التي نظمها نشطاء من مجموعة "الجيل الأخير" في المطار اليوم تسببت في إلغاء نحو 60 رحلة بشكل كامل.وأعلن المتحدث باسم ثاني أكبر مطار ألماني عن إعادة الحجز بالنسبة لكل ركاب الرحلات على متن طائرات أخرى. وأضاف أن هناك 14 طائرة كان مفترضا أن تهبط في مطار ميونخ، تم تحويل مساراتها إلى مطارات أخرى.ووفقا لتصريحات المطار، يبلغ إجمالي عدد الرحلات المجدولة اليوم 1000 رحلة سفر ووصول. وأوضح فيلهلم أن جميع الركاب البالغ عددهم 140 ألف راكب سيصلون إلى وجهاتهم، ولكنه لفت إلى أن جزءا كبيرا منهم سيصل إلى وجهته متأخرا.وتابع فيلهلم أن الصالات في المطار ممتلئة للغاية. وذكر أن طوابير طويلة تشكلت ولاسيما عند مكاتب إعادة الحجز. وقام موظفو المطار بتزويد المسافرين المنتظرين بالماء والوجبات الخفيفة.وأكد المتحدث أنه رغم الالتزام بجميع اللوائح الأمنية المعمول بها في مجال النقل الجوي على مستوى أوروبا، فإن المطارات لا يمكنها أن تحمي نفسها من التدخلات العنيفة سوى بقدر محدود. وقال فيلهلم إن المهم هو أنه تم البدء سريعا في اتخاذ سلسلة الإجراءات بعد اكتشاف التدخل.وكان نشطاء من حركة "الجيل الأخير" المعنية بحماية المناخ أحدثوا ثقبا في أحد سياجات المطار في العاصمة البافارية في الساعة الخامسة من صباح اليوم ودلفوا منه إلى المدرج، وقام ستة منهم بلصق أنفسهم هناك.وتم إغلاق المطار بشكل كامل على نحو مؤقت وتحويل مسار عدة طائرات إلى مدن أخرى. وبعد حوالي ساعتين تم استئناف الحركة الجوية في ميونخ واعتقال النشطاء. ووصل عدد النشطاء الذين ألقت الشرطة القبض عليهم ثمانية نشطاء.