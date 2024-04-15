الأهلي يلتقي بترو أتليتكو بنصف نهائي السوبر الافريقي لسيدات اليد

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى مع نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي اليوم، الإثنين، فى نصف نهائى السوبر الأفريقى بوهران فى الجزائر.



ويلتقي «سيدات يد الأهلي» مع نادي بترو أتلتيكو اليوم الاثنين الموافق 15 أبريل 2024 في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت الجزائر «الخامسة بتوقيت القاهرة» في نصف نهائي بطولة السوبر الإفريقي.



‏‎وحرص محمد عادل، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبات استعدادا لمواجهة نصف نهائي بطولة السوبر الأفريقي.

وتضم بعثة سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ألينا مولكوفا - ناتاليا ڤاسيلڤسكايا -دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - - أمينة عاطف - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي- آية الله الحسيني- كنزي حاتم - آلاء صابر.



فاز فريق الأهلي على الزمالك في ختام مباريات الدوري المصرى لكرة اليد سيدات.

وحقق فريق سيدات الأهلي لليد فوزا على الزمالك بنتيجة 37-22 في ختام مباريات الدوري المصرى لكرة اليد سيدات.

