شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على الأهلي بهدف سيف الجزيري فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية، بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

ويُديرالمباراة تحكيمياً إبراهيم نور الدين.

بدأت المباراة بشكل هادئ من الفريقين بسبب الحذر الشديد وشهدت الدقيقة السادسة أول خطورة من جانب الزمالك بعدما لعب عبد الله السعيد كرة طولية تصدى لها مصطفى شوبير برأسه لكن رامي ربيعة فشل في الأستحواذ على الكرة بشكل جيد ليتدخل زيزو وينفرد بحارس الأهلي قبل أن يُصحح ربيعة خطأه ويستخلض الكرة من بين أقدام زيزو.

استحوذ الزمالك على مجريات المباراة باحثاً عن هدف التقدم، وأجرى جوميز تغيير إضطراري للزمالك بنزول ماتياما بدلاً من زيزو الذي تعرض للإصابة في كرة رامي ربيعة ورغم تلقيه العلاج إلا إنه فشل في استكمال المشاركة ليضطر جوميز للدفع بـ ماتياما بدلاً منه في الدقيقة 16.

واصل الزمالك الضغط على الأهلي ونال كريم نيدفيد بطاقة صفراء للخشونة مع ناصر ماهر في الدقيقة 21 ، وانقذ محمد عبد المنعم فرصة خطرة للزمالك.

احتسب الحكم ضربة حرة مباشرة للزمالك من مكان جيد أمام مرمى مصطفى شوبير سددها عبد الله السعيد بعيداً عن الشباك ، وواصل الأهلي الأداء المُتراجع وسط استحواذ من الزمالك وأسفر الضغط الزملكاوي عن هدف أبيض سجله سيف الجزيري في الدقيقة 45 مُستغلاً تمريرة جيدة من ناصر ماهر .

بعد الهدف حاول الأهلي العودة للمباراة ، لكن دون جدوى خاصة في ظل التراجع الواضح من جانب معظم لاعبي الفريق لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

يضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: مصطفى شوبير ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد هاني وعلي معلول وكريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وأفشة وطاهر محمد طاهر وعمر كمال وأنتوني موديست

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالى: محمد عواد وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر و أحمد فتوح ودونجا وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وسيف الجزيرى وزيز وناصر ماهر

والتقى الأهلى والزمالك فى 126 مباراة فى الدورى المصرى قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 49 فوزا وسجل 160 هدفا، بجانب 4 أهداف اعتبارية، وحقق الفارس الأبيض 27 فوزا وسجل 111 هدفا، فيما انتهى 50 لقاء بالتعادل.

وعبر تاريخ طويل من مباريات القمة فى الدوري، تحفل شجرة الهدافين بين الأهلى والزمالك بالعديد من الأرقام الخاصة، فقد سجل سعد رستم أول هدف للزمالك فى لقاء القمة الأول عام 1948، بينما أحرز أحمد مكاوي أول أهداف الأهلي فى شباك الزمالك فى نفس اللقاء.

سجل وجيه مصطفى نجم الأهلي أول ثنائية فى (الكلاسيكو) الثامن الذى انتهى بالتعادل (2 – 2) ، وفى المقابل أحرز سيد عطية "توتو" لاعب الأهلي أول ثلاثية (هاتريك) فى لقاءات القمة في المواجهة العاشرة عام 1954 وفاز فريقه (4 – 2).

ويعد خالد بيبو لاعب الأهلي الوحيد الذى أحرز رباعية فى القمة رقم 89 عام 2002، ويعد سيد الضظوي أول من أحرز هدفاً من ركلة جزاء فى القمة رقم 15 عام 1956