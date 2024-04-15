شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد الأهلى.. سيف الجزيرى يسجل أول أهدافه فى شباك الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح التونسى سيف الجزيرى، مهاجم نادى الزمالك، فى تسجيل هدف التقدم للأبيض في الأهلى، في المباراة المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولى، فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر من دورى nile.

ويعد هدف سيف الجزيرى اليوم في الأهلى هو الأول للتونسى منذ قدومه للزمالك، بالإضافة إلى صناعته 3 أهداف فى المباراة السابعة التي يشارك فيها مع الأبيض.

بدأت المباراة بشكل هادئ من الفريقين بسبب الحذر الشديد وشهدت الدقيقة السادسة أول خطورة من جانب الزمالك بعدما لعب عبد الله السعيد كرة طولية تصدى لها مصطفى شوبير برأسه لكن رامي ربيعة فشل في الأستحواذ على الكرة بشكل جيد ليتدخل زيزو وينفرد بحارس الأهلي قبل أن يُصحح ربيعة خطأه ويستخلض الكرة من بين أقدام زيزو.

استحوذ الزمالك على مجريات المباراة باحثاً عن هدف التقدم، وأجرى جوميز تغيير إضطراري للزمالك بنزول ماتياما بدلاً من زيزو الذي تعرض للإصابة في كرة رامي ربيعة ورغم تلقيه العلاج إلا إنه فشل في استكمال المشاركة ليضطر جوميز للدفع بـ ماتياما بدلاً منه في الدقيقة 16.

واصل الزمالك الضغط على الأهلي ونال كريم نيدفيد بطاقة صفراء للخشونة مع ناصر ماهر في الدقيقة 21 ، وانقذ محمد عبد المنعم فرصة خطرة للزمالك.

احتسب الحكم ضربة حرة مباشرة للزمالك من مكان جيد أمام مرمى مصطفى شوبير سددها عبد الله السعيد بعيداً عن الشباك ، وواصل الأهلي الأداء المُتراجع وسط استحواذ من الزمالك وأسفر الضغط الزملكاوي عن هدف أبيض سجله سيف الجزيري في الدقيقة 45 مُستغلاً تمريرة جيدة من ناصر ماهر .

بعد الهدف حاول الأهلي العودة للمباراة ، لكن دون جدوى خاصة في ظل التراجع الواضح من جانب معظم لاعبي الفريق لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف.