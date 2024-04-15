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طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة أحمد مصطفى زيزو

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الأبيض بكدمة قوية في وجه القدم خلال مباراة القمة التي أقيمت اليوم أمام الأهلي في مسابقة الدوري.
وأضاف  محمد أسامة أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية للاطمئنان عليه وتحديد حجم الإصابة.
وأكد رئيس الجهاز الطبي أن إصابة أحمد فتوح الظهير الأيسر للأبيض  عبارة عن شد في العضلة الخلفية ، وأوضح محمد أسامة أن فتوح كان يرغب في استكمال المباراة إلا أن الجهاز الطبي للفريق رفض المجازفة باللاعب وتم الاتفاق مع الجهاز الفني على استبداله.

وكان فريق الزمالك حقق  فوزاً غالياً على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 21 نقطة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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