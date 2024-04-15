تأهل اليد رجال بالنادي الاهلي، إلى نهائي بطولة السوبر الإفريقي بالفوز على بي إم سي الكونغولي بنتيجة 38-21 في نصف النهائي.

وشهد الشوط الأول تفوقًا للاعبي «رجال يد الأهلي» لينتهي بنتيجة 17-9، وواصل الفريق تفوقه خلال الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 38-21.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على مشاركة أكبر عدد من اللاعبين، خلال مجريات المباراة.

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موعد مباراة الاهلي والزمالك في نهائي السوبر الأفريقي

ويواجه النادي الأهلي، غريمه التقليدي الزمالك في نهائي البطولة التي تقام بولاية وهران بالجزائر.

وتقام مباراة نهائي السوبر الإفريقي غدًا الثلاثاء أمام الزمالك في تمام الساعة السابعة والنصف على صالة المركب الأولمبي.

‎ويضم قائمة فريق «رجال يد الأهلي» كلًّا من: عبد الرحمن حميد – عبد الرحمن طه – محمد إبراهيم – عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري – محمد مجدي – نبيل شريف – أحمد خيري – سيف هاني «فوكس» – أحمد راضي – محسن رمضان – محمد لاشين – ياسر سيف – أحمد عادل – عمر خالد «كاستيلو» – عمر سامي – أحمد هشام «سيسا» – عبد العزيز إيهاب «زيزو» – أبو الفتوح أحمد «حماصة».