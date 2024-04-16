شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين: تيشيرت علم مصر فكرتى ولن أعتزل التحكيم بعد القمة والان مع تفاصيل الخبر

أكد إبراهيم نور الدين حكم مباراة القمة التي جمعت الأهلي والزمالك، أن لفتة ارتداء تيشيرت بعلم مصر خلال عملية الإحماء قبل القمة كانت فكرته.

وقد انتهى لقاء القمة بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

وقال نور الدين، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب لقاء الأهلي والزمالك، إنه لم يتول قيادة مباراة القمة كنوع من التكريم في نهاية مسيرته التحكيمية.

وعن اعتزاله عقب نهاية الموسم أكد الحكم الدولي أنه مستمر، وحينما يتخذ قراره بالاعتزال سيكون في مباراة كبيرة، وليست بين فريقين يحتلان مراكز في وسط جدول الترتيب.

وتابع: الإعلام يركز على مباراة القمة بسبب الجماهيرية، لكنها مباراة عادية، نطبق القانون على فريق يرتدي اللون الأحمر وآخر يرتدي اللون الأبيض.

واستطرد: لا توجد مباراة صعبة وأخرى سهلة، ولكن إذا حالفك التوفيق من الله تظهر بشكل موفق.

وأردف: منذ يومين كان هناك حملة انتقادات غير عادية للتحكيم المصري، وارتدينا علم مصر خلال الإحماء، لتوجيه رسالة للجماهير والإعلام واتحاد الكرة بأن التحكيم مصري مثلكم وهو أساس المنظومة، والفكرة كانت فكرتي.

واختتم الحكم إبراهيم نور الدين تصريحاته قائلا: هذه المباراة ليست تكريمية وليست مباراة اعتزالي، وإذا قررت الاعتزال سأعتزل في مباراة نهائي وتتويج، وتم اختياري لهذا اللقاء لمستواي وليس لاعتزالي.