مقتل 5 من لواء المظليين وإصابة 16 آخرين .. القاهرة الإخبارية: خسائر كُبرى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي

الشارقة - اميمة ياسر - قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إن جيش الاحتلال أعلن مقتل 5 من جنوده من لواء المظليين وإصابة 16 آخرين خلال المعارك في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه بإصابة 3 جنود بجراح خطيرة خلال المعارك شمال قطاع غزة.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال مداخلة، أن هذا يأتي وسط تصعيد من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية من عملياتها واستهدافها القوات الإسرائيلية وتدمير عدد من الدبابات والآليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة في غزة، خاصة في جباليا وشرق رفح الفلسطينية جنوب القطاع.

وأوضحت أن هذا الإعلان جاء على لسان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب بأن الجنود قضوا في القتال أمس الأربعاء دون مزيد من تفاصيل حول ملابسات ما حدث، وزعم بأن الجنود الإسرائيليين الخمسة كانوا قد قتلوا بنيران صديقة، هذا يرفع عدد القتلى منذ بدء الهجوم البري في قطاع غزة الذي بدأت في 27 من أكتوبر الماضي إلى 278 من الجنود القتلى.