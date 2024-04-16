شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد: أعد جماهير الزمالك بالكونفدرالية.. والفوز على الأهلى دافع معنوى والان مع تفاصيل الخبر

وجه محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، رسالة خاصة لجماهير القلعة البيضاء، عقب الفوز الذى حققه فريقه على حساب النادى الأهلى، بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

وقال عواد عبر قناة أون تايم سبورت: الفوز على الأهلي يفرق معانا بشكل معنوي كبير جداً، والحمد لله على المكسب بعد الهدف الأول تعرضنا للضغط، واللاعبون كانوا على أعلى تركيز، وتماسكنا بعد الهدف الثاني، وفي النهاية حصدنا الثلاث نقاط.

وأضاف: لاعبو الزمالك على قدر المسؤولية والزناري بعيد المباريات منذ فترة، ولكنه عندما شارك كان على قدر المسؤولية، وأوجه الشكر لجماهير الزمالك، دائماً يدعمونني في المواقف الصعبة، وأعدهم بأن يكون كل تركيزي مع الفريق، وبأن نهديهم بطولة الكونفدرالية.