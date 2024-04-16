شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ رحلة استكشاف مازيمبى الكونغولى قبل لقاء نصف نهائى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

حصل الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على مقاطع فيديو خاصة بمباريات مازيمبي الكونغولي قبل مباراة الفريقين فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، من أجل دراسة الفريق الكونغولي ومعرفة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل خوض موقعتي نصف النهائي الإفريقي ووضع الخطة المناسبة للتعامل مع ظروف وطريقة لعب الفريق المنافس.

ويرغب كولر في معرفة أسلوب لعب مازيمبي وطريقته في تحضير اللعب ونقل الكرة ووضعيته في حالة الدفاع والهجوم وأهم الأوراق الرابحة في صفوفه، قبل وضع الخطة المناسبة للحد من خطورته وتحيق نتيجة إيجابية في موقعة الذهاب قبل خوض لقاء العودة في القاهرة وسط جماهيره، وبعد استعادة عدد من اللاعبين المصابين في صفوف الفريق الأحمر.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات سفر البعثة الحمراء إلى الكونغو خلال الأيام الماضية، من تأشيرات السفر لكل أعضاء البعثة وحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب ووسائل التنقل طوال فترة الإقامة في الكونغو حتى موعد العودة عقب المباراة مباشرة.