شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ رحلة استكشاف مازيمبى الكونغولى قبل لقاء نصف نهائى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - سليمان النقرالثلاثاء، 16 أبريل 2024 07:00 ص
ويرغب كولر في معرفة أسلوب لعب مازيمبي وطريقته في تحضير اللعب ونقل الكرة ووضعيته في حالة الدفاع والهجوم وأهم الأوراق الرابحة في صفوفه، قبل وضع الخطة المناسبة للحد من خطورته وتحيق نتيجة إيجابية في موقعة الذهاب قبل خوض لقاء العودة في القاهرة وسط جماهيره، وبعد استعادة عدد من اللاعبين المصابين في صفوف الفريق الأحمر.
وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات سفر البعثة الحمراء إلى الكونغو خلال الأيام الماضية، من تأشيرات السفر لكل أعضاء البعثة وحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب ووسائل التنقل طوال فترة الإقامة في الكونغو حتى موعد العودة عقب المباراة مباشرة.
يلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب في الثالثة عصر السبت الموافق 20 أبريل الجاري فى الكونغو، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب ستاد القاهرة الدولى في التاسعة مساء يوم الجمعة 26 أبريل الجاري.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز