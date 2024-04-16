شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يتوجه إلى الجزائر اليوم للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تطير بعثة منتخب مصر مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس إلى الجزائر اليوم للمشاركة فى دورة شمال أفريقيا، ويرافق البعثة محمد يوسف مساعد المدير الفني لاتحاد الكرة.

وخضع لاعبو منتخب مصر 2008 لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور عمرو طه، قبل السفر إلى الجزائر للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا 2007، حيث يشارك المنتخب في بطولة أكبر منه في الفئة العمرية.

وتم عمل كشف طبي شامل وموجات صوتية على القلب ورسم قلب وتحاليل كاملة، بالإضافة إلى عمل أشعة على الصدر للاطمئنان علي الحالة الصحية لجميع اللاعبين قبل السفر.

ومن المقرر أن تحتضن الجزائر فعاليات البطولة شمال إفريقيا للناشئين في الفترة بين 16 و26 أبريل 2024، على أن يخوض كل منتخب في البطولة 4 مباريات.

ويقص منتخب مصر للناشئين بقيادة مدربه أحمد الكاس شريط مبارياته بمواجهة تونس يوم 18 أبريل ثم ليببا ثم المغرب ثم الجزائر.