تأجيل مباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا.. رسميا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تأجيل مباراة العين الإماراتي، والهلال السعودي بشكل رسمي في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويلتقي العين مع الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء على ملعب هزاع بن زايد، قبل أن يتم تأجيلها.

أشار الاتحاد الآسيوي إلى أن تأجيل مباراة العين والهلال، لأجل غير مسمى بعد العاصفة المطرية التي شهدتها الإمارات .

الاتحاد الإماراتي

ويتجه الاتحاد الآسيوي لإقامة المباراة بين الهلال والعين غدا الأربعاء، في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.

وكشف اتحاد الإماراتي في وقت سابق عن تأجيل كافة المنافسات المحلية بشكل رسمي حتى إشعار آخر بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومن المتوقع أن تحدث عواصف رعدية قوية وهطول أمطار بشكل غزير في الإمارات خلال الأيام القليلة المقبلة.

