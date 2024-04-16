ليفركوزن يكسر سلسلة كومان التاريخية مع الدوريات

ياسر رشاد - القاهرة - حطم باير ليفركوزن سلسلة انتصارات، لاعب بايرن ميونيخ كينجسلي كومان، بعد تتويجه بلقب البوندسليجا لأول مرة في تاريخه.

وفاز باير ليفركوزن بلقب الدوري الألماني، قبل 5 مباريات من نهاية الموسم، لينهي هيمنة الفريق البفاري على المسابقة، التي استمرت على مدار المواسم الـ 11 الماضية.

كانت تلك المرة الأولى في مسيرة كومان الكروية، التي يفشل فيها في الفوز بلقب الدوري في كل دوري لعب فيه.

ليفركوزن يحطم سلسلة كومان التاريخية

بدأ كومان مسيرته الاحترافية في كرة القدم عام 2013، ليفوز بلقب الدوري في 11 موسمًا، سواء في فرنسا أو إيطاليا أو ألمانيا، لكن رحلته الرائعة انتهت بسبب ليفركوزن.

وكانت البداية في صفوف باريس سان جيرمان، صعد إلى الفريق الأول في موسم 2012-2013 وفاز بلقبين متتاليين في الدوري الفرنسي 2012-2013 و2013-2014.

كومان

وانتقل إلى يوفنتوس في صيف 2014، وفاز معهم بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2014-2015، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونيخ في منتصف موسم 2015-16.

وفي ذلك الموسم، فاز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي وفاز بايرن بلقب الدوري الألماني، وفاز كومان بثنائية الدوري الإيطالي والدوري الألماني في موسم 2015-16.

ومع بايرن ميونيخ، واصل كومان سجله المرموق في الدوري المحلي، حيث فاز مع الفريق سبع مرات أخرى في مواسم 2016-2017، 2017-2018، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021، 2021-2022 و2022-2022 و2022-2023، بالدوري الألماني.

قبل بدأ الموسم الحالي، فاز كومان بـ12 لقبًا متتاليًا في الدوري في موسمه الـ 11 كلاعب محترف، لتتوقف تلك السلسلة عند ذلك، بتتويج ليفركوزن.