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كواليس جديدة في واقعة اختفاء الكرات في مباراة القمة

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زيزو - الأهلي والزمالك - الدوري المصري

زيزو - الأهلي والزمالك -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة جديدة بشأن واقعة اختفاء الكرات في مباراة القمة أمس بين الاهلي والزمالك.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “لدي معلومات بأن المدرب المساعد لجوزيه جوميز هو من تسبب في اختفاء الكرات في مباراة الاهلي والزمالك أمس”.

وأضاف: “العقوبة المخصصة لاحتفاء الكرات وفقًا للائحة رابطة الأندية هي الغرامة 50 الف جنيه، وذلك حال ثبوت والكشف عن المتسبب في مثل تلك الأمور”.

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وتترقب رابطة الأندية المصرية قرار مراقب المباراة، قبل توقيع عقوبة رسمية على نادي الزمالك، خاصة بعد اختفاء الكرات في مباراة الأمس.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد حقق الفوز على الغريم التقليدي النادي الاهلي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من مسابقة الدور ي المصري.

وتجمد رصيد النادي الاهلي عند النقطة الـ21 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حصدها الفريق الأحمر من 11 مباراة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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