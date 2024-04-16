شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة تستعرض هدفى الجزيرى فى القمة من زاوية خاصة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

استعرض الحساب الرسمى للشركة المتحدة للرياضة، هدفى التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم نادى الزمالك، فى مباراة القمة 127، والتى جمعت قطبى الكرة المصرية مساء أمس الاثنين، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وكتب حساب المتحدة عبر موقع "إكس": من زاوية خاصة بعدسات مصورى المتحدة للرياضة.. هدفا الزمالك فى القمة 127 بأقدام مهاجم الزمالك سيف الجزيري واحتفالات اللاعبين.

وقرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز منح لاعبى الفريق راحة اليوم من التدريبات بعد الفوز على الأهلى أمس بهدفين لهدف خلال المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدورى.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا الأربعاء، فى إطار الاستعداد لمواجهة دريمز الغانى بذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

من ناحية أخرى أكد البرتغالى جوزيه جوميز أن فريقه استحق الفوز بالمباراة التى جمعته بالأهلى، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر من دورى nile وقال جوميز، خلال المؤتمر الصحفى بعد المباراة: "مباراة الأهلى لها حسابات خاصة، حاولنا فى الشوط الأول أن نطبق أفكارنا، وواجهنا صعوبة بسبب قوة المنافس وعقلية لاعيبة الزمالك".