شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ الأهلى والزمالك بالسوبر الأفريقى لليد قبل ديربى الليلة بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب محبو وعشاق كرة اليد المواجهة المرتقبة بين القطبين الأهلى والزمالك، والمحدد لها السابعة والنصف مساء اليوم بنهائى السوبر الأفريقى لكرة اليد بمدينة وهران الجزائرية.

ونرصد لكم قبل قمة الليلة تاريخ القطبين فى السوبر الأفريقى كالتالى..

الأهلى شارك 8 مرات وحصل على اللقب 3 مرت أعوام 2017 ، 2022 ، 2023، بينما شارك الزمالك فى 11 نسخة وحصد اللقب 7 مرات أعوام 2002، 2010 ، 2011 ، 2012 ،2018، 2019، 2021 .

حقق الأهلى الفوز على الزمالك فى النسخة الأخيرة بنتيجة 27-24 ، ليتأهل إلى السوبر جلوب فى الموسم الماضى .

وتأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على جى إس كى الكونغولى بنتيجة 41-29 فى نصف النهائى، بينما تأهل الأهلى بافوز على بى إم سى الكونغولى بنتيجة 38-21.

ويضم فريق "رجال يد الأهلي" كلا من: عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - أبو الفتوح أحمد «حماصة».

وتضم قائمة "يد الزمالك" المشاركة في البطولة كلا من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد الأحمر - أحمد مجدي - أكرم يسري - مؤمن زكي - أحمد حسام - عبد الله إمام - عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - ڤوكو بوروزان - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبد الغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبد الحميد العربي.