شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يبدأ رحلة البحث عن مهاجم بعد اقتراب عودة حسام أشرف للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادى بلدية المحلة رحلة البحث عن مهاجم جديد للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعويض حسام أشرف الذى باتت عودته لفريق الزمالك شبه مؤكدة نهاية الموسم، حيث استقر مسئولو القلعة البيضاء على عدم تجديد إعارة اللاعب.

ويفاضل بلدية المحلية بين أكثر من مهاجم للتعاقد مع أحدهم الصيف المقبل، كما يضعوا في الحسبان التنقيب عن مواهب دورى المحترفين، خاصة أنه يوجد فيه لاعبين على أعلى مستوى قادرون على تمثيل الفريق في دورى nile.

وأثبت حسام أشرف أنه مهاجم من "طينة الكبار" وتحول إلى ماكينة أهداف مع فريقه بعدما نجح فى إثبات قدراته كواحد من ألمع النجوم فى بطولة دورى Nile حتى الآن، بعدما أحرز 10 أهداف تصدر بها جدول ترتيب الهدافين، لتنادى جماهير القلعة البيضاء بعودته فى أقرب فرصة.

ويحتل فريق بلدية المحلة المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدروى برصيد 16 نقطة بعد أن خاض 16 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل مثلهم بينما خسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبل 33 آخرين.