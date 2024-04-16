شكرا لقرائتكم خبر عن التقرير الطبي يحدد موقف ثلاثى مودرن فيوتشر من مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الثلاثى باسم على وعلى الفيل والمغربى عبد الكبير الوادى لاعبو فريق مودرن فيوتشر إلى اختبار طبى تحت إشراف طبيب الفريق، ووضع تقرير طبى لكل منهم ومنحة إلى الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى لتحديد موقفهم من مواجهة فاركو المقبلة.

ويشكو الثلاثى من الإصابات كالتالى باسم على من الإصابة على مستوى العضلة الخلفية، وعلى الفيل من الإصابة على مستوى الركبة، والمغربى عبد الكبير الوادى على مستوى الضامة.

ويستأنف فريق الكرة الأول بنادى مودرن فيوتشر استعداداته اليوم الثلاثاء، لمواجهة فاركو، في المباراة التي تجمع الفريقين فى السابعة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري.

وكان مودرن فيوتشر قد تعادل في المباراة الماضية أمام النادي الإسماعيلي، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الإسماعيلية، وانتهى بهدف لكل فريق، والذي أقيم بمنافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من الدوري.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة، بعدما خاض الفريق 15 مباراة، حيث فاز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.