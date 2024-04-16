شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على الزمالك ويحتفظ بلقب السوبر الأفريقي لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب السوبر الأفريقى بمدينة وهران الجزائرية بالفوز على الزمالك بنتيجة 23/21 فى النهائى، ليتأهل إلى السوبر جلوب 2024 يحتفظ باللقب. انتهى الشوط الأول بتعادل كلا الفريقين بنتيجة 10-10، وسط تألق ملحوظ لحارسى كلا الفريقين.

وتأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على جى إس كى الكونغولى بنتيجة 41/29 فى نصف النهائى، بينما تأهل الأهلى بالفوز على بى إم سى الكونغولى بنتيجة 38/21.

ويضم فريق رجال يد الأهلي كلا من: عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي "فيصل"- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني "فوكس" - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد "كاستيلو" - عمر سامي - أحمد هشام "سيسا" - عبد العزيز إيهاب "زيزو" - أبو الفتوح أحمد "حماصة".

وتضم قائمة "يد الزمالك" المشاركة في البطولة كل من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد الأحمر - أحمد مجدي - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام - عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - ڤوكو بوروزان - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبدالغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبدالحميد العربي.