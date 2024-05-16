شبانة يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب حرمان الجماهير من حضور دورة الترقي

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى الإعلامي محمد شبانة غضبه الشديد من قرار لجنة المسابقات بإقامة مباريات دوري الترقي إلى الدوري الممتاز بدون جماهير، مبديا غضبه من الإصرار على إضرار الفرق الجماهيرية ومنها منتخب السويس.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "هل هناك توجه للاضرار بالفرق الجماهيرية وعدم صعودهم للدوري الممتاز، فما هو ذنب نادي منتخب السويس، أن يتم حرمانه من جماهيره وهو واحد من أعرق الفرق، وكذلك نادي الترسانة الذي يعتبر أعرق الأندية أيضا".

وأضاف: "هل تريدون صعود الحرس أم سبورتنج للدوري الممتاز، لا أفهم سبب لإقامة مباريات دورة الترقي بدون جماهيره".

وواصل: "أقول للوزير بأن تصريحاتك لا تنفذ، واتحاد الكرة يقيم دورة الترقي بدون جماهير، لمجرد وجود سبورتنج وحرس الحدود، في مواجهة الترسانة ومنتخب السويس، فما هو المنطق لإقامة المباريات بدون جماهير"

وأكمل: "هل نحن عاجزين على اقامة مباراة السويس وسبورتنج بحضور 6 الاف مشجع فقط، نتآسف لنادي منتخب السويس والترسانة "حقكم علينا" انكم تجاهدوا وسط أندية تصرف عشرات الملايين وأنتم تقومون بتجميع مكافآت الفوز من المشجعين، في مقابل هناك محاولات لتصعيد فرق آخرى".

وزاد: "لماذا يريدون حرمان نادي منتخب السويس من جماهيره، فهؤلاء يعانون من قلة الموارد فهل أيضا تريدون حرمانهم من جماهيرهم".

وأشار: "إذا كنتم تريدون عدم وجود اندية جماهيرية فعليكم ابلاغنا بدلا من أن نظل في هذه الأزمات وكل يوم نتحدث في هذا الأمر، فهل تريدون صعود حرس الحدود أو سبورتنج على حساب الترسانة والسويس قولوا لنا ذلك.. أم مباريات تلك الدورة مجرد "مشاهد صورية" فقط ما يحدث مهزلة حاليا".

وتابع: "نادي انبي حتى اليوم يرسل خطابات رسمية إلى اتحاد الكرة من أجل حسم ملف دوري الجمهورية مواليد 2003، ووجود لاعب قام بتزوير أوراقه، ولكن لا أحد يهتم بتلك الأمور".