شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل للنجمة الأفريقية الرابعة على صعيد السوبر الأفريقى لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى الوصول إلى النجمة الأفريقية الرابعة على صعيد السوبر الأفريقى بعد التتويج بالنسخة التى اختتتمت منذ قليل بمدينة وهران الجزائرية بالفوز على الزمالك بنتيجة 23/21 فى النهائى، ليتأهل إلى السوبر جلوب 2024 ويحتفظ باللقب. انتهى الشوط الأول بتعادل كلا الفريقين بنتيجة 10-10، وسط تألق ملحوظ لحارسى كلا الفريقين.

تأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على جى إس كى الكونغولى بنتيجة 41/29 فى نصف النهائى، بينما تأهل الأهلى بافوز على بى إم سى الكونغولى بنتيجة 38/21.

ويضم فريق رجال يد الأهلي كلا من: عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - أبو الفتوح أحمد «حماصة».

وتضم قائمة يد الزمالك المشاركة في البطولة كل من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد الأحمر - أحمد مجدي - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - ڤوكو بوروزان - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبدالغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبدالحميد العربي.