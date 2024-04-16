شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يستقر على ضم ياو أنور لقائمة البنك الأهلى أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، على ضم الغانى ياو أنور مهاجم الفريق للقائمة التي سوف تدخل معسكرا مغلقا، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وغاب ياو أنور لاعب الفريق عن مواجهة الفريق السابقة بسبب التواجد مع منتخب بلاده.

ومن المقرر أن يدخل لاعبو الفريق بقيادة طارق مصطفى معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة الكبرى بقائمة كاملة العدد دون إصابات أو إيقاف للاعبين لمواجهة طلائع الجيش.

ويواجه فريق البنك الأهلى نظيره طلائع الجيش ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، حيث تقام المباراة غدا على استاد القاهرة الدولى في تمام الساعة السابعة مساء.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 18 نقطة، حيث حقق الفوز في 5 مباريات والتعادل في 3 مباريات والهزيمة فى 9 مباريات.