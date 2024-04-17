حقيقة طلب كولر عودة سيد عبد الحفيظ لـ الاهلي

تداولت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية بشان طلب المدرب السويسري مارسيل كولر، عودة سيد عبد الحفيظ لمنصب مدير الكرة بالاهلي.

وخسر الاهلي من الزمالك بهدفين لهدف، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتجمد رصيد المارد الأحمر عند النقطة الـ21 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري.

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ولم يطلب كولر الإطاحة بخالد بيبو وعودة سيد عبد الحفظ بحجة عدم سيطرة مدير الكرة الحالي على غرفة ملابس اللاعبين كما يردد البعض، خاصة وأنه قرار لمجلس إدارة الأحمر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للسفر إلى الكونغو الديمقراطية اليوم؛ قبل مواجهة مازيمبي يوم 20 إبريل الجاري، ضمن مباريات الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأحمر الفوز على سيمبا التنزاني بثلاثية دون رد، في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعد النادي الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على فريق الوداد المغربي بثلاثية لهدفين في المباراة النهائية.