أحمد سليمان: الزمالك لم يبالغ في فرحته بالانتصار على الأهلي وشيكابالا إيقونة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي تعاقد مع ثلاث لاعبين سابقين في الأهلي بسبب الحاجة الفنية، وليس عندا في أحد، مضيفا أن لاعبو الزمالك لم يبالغوا في فرحتهم بالانتصار على المارد الأحمر بسبب أن الديربي دائما لديه طابع خاص.



أضاف سليمان في تصريحات تلفزيونية، أن مباراة الأهلي والزمالك بطولة خاصة، وكان هناك فرحة صاخبة أيضًا عند تسجيل الأهلي هدف التعادل، المارد الأحمر فريق كبير، والزمالك لما ينتصر عليه يجب أن تكون الفرحة كبير وهذا أمر عادي.

وواصل: عندما تعاقد الأهلي مع ناصر ماهر، وأحمد حمدي، وعبدالله السعيد لم يكن عندا في النادي الأهلي، أو لأنهم كانوا في الأهلي من قبل، مضيفا: لم أركز إطلاقا في قصة أنهم كانوا في النادي الأهلي بشكل سابق، عندما تعاقدت معهم.

وتابع سليمان: الزمالك كان الأقرب للفوز والأجدر به في نهائي كأس مصر الذي أقيم في السعودية لكن التوفيق كان في صف الأهلي وعندما تعادل المارد الأحمر في مباراة القمة الأخيرة الفرحة كانت صاخبة.

وأضاف: مجلس ادارة الزمالك مستاء من واقعه اخفاء الكرات، وهناك شخص تعمد هذا وسيكون هناك قرار من مجلس الادارة.

وأشار عضو مجلس نادي الزمالك: شيكابالا أيقونة نادي الزمالك ولاعب خارج التقييم، وأحلى أهداف له في شباك الأهلي، وهو قائد الأبيض.

