تشكيل أسوان أمام النجوم بالجولة السادسة في المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة تامر أبو جبل، تشكيل فريقه أمام فريق النجوم، في المباراة التي تقام في تمام الساعة الثالثة ونصف عصر اليوم الأربعاء، على ملعب أسوان الرياضي، ضمن مباريات الجولة السادسة للمرحلة الثانية لمجموعة الهبوط بدوري القسم الثاني أ المحترفين .

ويضم تشكيل فريق أسوان أمام النجوم، كلا من: "مسعد عوض، صابر الشيمي، بلال جمال، أحمد أيمن، على فتحي، محمد إسماعيل، حسام الصانع، محمود لوكس، محمد مرسي، حسام عرفات، محمد أسامة "

ويجلس على مقاعد بدلاء فريق أسوان كلا من: "مصطفي عبدالرسول، محمد بكري، محمود السيد، محمود صلاح، محمد ناجي جدو، إسلام سليمان، محمد أشرف، مصطفي عناني ، إبراهيم البهنسي، مروان ممدوح" .

ويدير مباراة أسوان والنجوم، أحمد العباسي حكما للساحة ويعاونه أيمن دعبس مساعد أول، محمد مجدي السيد مساعد ثان، ويتواجد يحيي عبدالحميد حكما رابعا.

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة الخامسة :

1- أبوقير للأسمدة برصيد 36 نقطة

2- بترول أسيوط برصيد 35 نقطة

3- أسوان برصيد 32 نقطة

4- المصرية للاتصالات برصيد 32 نقطة

5- دكرنس برصيد 29 نقطة

6- مكادي برصيد 23 نقطة

7- جمهورية شبين برصيد 21 نقطة

8- النجوم برصيد 17 نقطة

9- مصر المقاصة برصيد 12 نقطة

10- النصر للتعدين برصيد 7 نقاط