"تفوق بافاري".. تاريخ مواجهات بايرن ميونخ ضد أرسنال الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره فريق أرسنال الإنجليزي اليوم، في إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة بين الفريقين اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "أليانز أرينا" بألمانيا.

وتعد هذه هي المواجهة رقم 14 التي تجمع بين الفريقين معاً، حيث سبق أن تواجها معاً من قبل في 13 مباراة.

وتمكن فريق بايرن ميونخ من تحقيق الفوز على حساب أرسنال في 7 مباريات من قبل، وتلقى الهزيمة في ثلاثة لقاءات، وحضر التعادل في مثلهما.

وتمكن لاعبو بايرن ميونخ من تسجيل 29 هدفاً في شباك الجانرز، فيما تلقت شباكهم 15 هدفاً فقط.

ويذكر أن التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حسم مواجهة الذهاب بين الفريقين، الذي أقيمت على ستاد "الإمارات" بإنجلترا.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في نصف النهائي، مع الفائز من مباراة ربع النهائي الأخرى، والتي تجمع بين فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي الإنجليزي.