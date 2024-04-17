شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبطل الكونغو فى افتتاح مشوار الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك مواجهة أمام نظيره بى إم سى الكونغولى غدا الخميس، فى إطار إفتتاح مشواره ببطولة الكؤوس الأفريقية المقامة بالجزائر .

موعد مباراة الزمالك و بطل الكونغو

تقام مباراة الزمالك أمام بطل الكونغو فى تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ، وذلك بعد خسارة الفريق الأبيض السوبر أمام الأهلى بنتيجة 23/21 .

وتضم قائمة يد الزمالك المشاركة في البطولة كل من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد الأحمر - أحمد مجدي - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - ڤوكو بوروزان - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبدالغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبدالحميد العربي.