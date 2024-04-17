شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة توقع غدا عقد تسويق مع اتحاد الكاراتيه لاستضافة بطولة العالم 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع الشركة المتحدة للرياضة عقد تسويق مع الاتحاد المصرى للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى، لاستضافة بطولة العالم المقرر إقامتها 2025.

ومن المقرر أن يتم توقيع البروتوكول غدا الخميس في أحد فنادق القاهرة، بحضور قيادات الشركة المتحدة وكذلك مسئولي وزارة الرياضة واتحاد الكاراتيه.

ويفاضل اتحاد الكاراتيه بين مكانين لاستضافة بطولة العالم وهما الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي وصالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، علمًا أن مصر نظمتها من قبل عامي 1983 و1988.

وأصدر الاتحاد الدولى الكاراتيه WKF تعليماته إلى جميع الدول المستضيفة لبطولات الدورى العالمى البريميرليج، بوضع اسم CAIRO-2025 بجوار اسم الدول المستضيفة لبطولات البريميرليج على مدار العامين (2024 /2025)، والتى تعد أكبر دعاية لأول بطولة عالم رانك فى تاريخ الاتحاد الدولى والتى تستضيفها مصر خلال عام 2025.