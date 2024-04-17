حظوظ النصر في انتظار نقاط الفيحاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق منافسات الجولة الـ28 من الدوري السعودي لكرة القدم «دوري روشن للمحترفين» اليوم، والذي يدخل مراحله الحاسمة، إذ تشهد هذه الجولة عددا من المباريات المهمة، أبرزها الكلاسيكو المنتظر بين الأهلي والهلال.

وتقام 3 مباريات، اليوم، تجمع: التعاون مع الخليج، والشباب مع أبها، والفتح مع الرائد.

استعادة الانتصارات

يسعى التعاون لاستعادة انتصاراته في صراعه مع الاتحاد على المركز الرابع، عندما يستقبل الخليج الساعي هو الآخر لاستعادة الانتصارات، وتعزيز موقعه في منتصف جدول الترتيب.

ويحل التعاون في المركز الـ5 بـ47 نقطة، بفارق الأهداف عن الاتحاد صاحب المركز الـ4. بينما يحل الخليج عاشرا بـ34 نقطة.

ويستقبل الشباب ضيفه أبها في مهمة يسعى خلالها أصحاب الأرض إلى مواصلة النتائج الإيجابية، والابتعاد بشكل تام عن منطقة الخطر، إذ يحل الفريق في المركز الـ11 بـ32 نقطة.

في المقابل، أنعش أبها حظوظه في البقاء، بعد فوزه الثمين على الفتح في الجولة الماضية، ليغادر مراكز الهبوط.

مناطق الخطر

يحل الرائد ضيفا على الفتح في مباراة صعبة، لمواصلة الانتصارات والابتعاد عن منطقة الخطر، إذ يحل في المركز الـ13 بـ30 نقطة. فيما يسعى الفتح إلى تجاوز خسارته أمام أبها واستعادة الانتصارات، لتحسين موقعه في جدول الترتيب إذ يحل سابعا بـ37 نقطة.

وتتواصل منافسات الجولة، الجمعة، بإقامة مباراتين: إذ يستقبل النصر ضيفه الفيحاء، ويواجه الرياض نظيره الطائي.

وعلى ملعبه، يستقبل النصر ضيفه الفيحاء بحثا عن فوز يبقي به على حظوظه الصعبة في المنافسة، إذ يحل النصر بـ65 نقطة بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر.

في المقابل، يدخل الفيحاء اللقاء منتشيا بفوزه في الجولة الماضية على

الأخدود، والذي جاء بعد 3 مباريات لم يحقق خلالها سوى نقطة وحيدة، ليعزز الفريق موقعه في منطقة الأمان بـ35 نقطة في المركز التاسع.

تأجيل الأهلي والهلال

تختم منافسات الجولة بإقامة 3 مباريات، السبت، بعدما أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي، تأجيل كلاسيكو الأهلي والهلال إلى تاريخ 6 مايو، وذلك بعد تأجيل مباراة الهلال والعين الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 24 ساعة، بسبب الظروف الجوية في الإمارات.

ويحل الاتحاد ضيفا على الحزم، فيما يلتقي الاتفاق مع الوحدة، والأخدود مع ضمك.

وتبدو مهمة الاتحاد سهلة أمام الحزم، الذي لم يحقق أي فوز في آخر 17

مباراة، ليتذيل جدول الترتيب بـ16 نقطة بفارق 9 نقاط عن مراكز البقاء، لتكون مباراة الاتحاد بمثابة فرصة أخيرة للإبقاء على حظوظه الصعبة في البقاء.

قبل الجولة الـ28