"دون المشاركة فى النهائي".. لاعبو المغرب يحصدون 3 ألقاب تاريخية ببطولة دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - دائما ما يحلم نجوم كرة القدم العربية بالتواجد على منصات تتويج بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخلال السنوات الأخيرة سجل عدداً من لاعبي كرة القدم المغربية تواجدهم ضمن قائمة النجوم المتوجين بلقب دوري أبطال أوروبا

وشهدت بطولة الشامبيونزليج تتويج ثلاثة لاعبين مغاربة فقط حتى الآن ولكن دون مشاركتهم بصفة أساسية في المباراة النهائية.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية أبرز اللاعبين المغاربة المتوجين بقلب الشامبيونزليج:

ويعتبر منير الحدادي أول لاعب مغربي يحصد لقب دوري الأبطال رفقة برشلونة في موسم 2014-2015 ، يليه أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الحالى والذي حصد اللقب مع نادي ريال مدريد موسم 2017-2018.

كما حقق أيضًا حكيم زياش لقب الشامبيونزليج مع تشيلسي موسم 2020-2021 ولكنه شارك في عدد أكبر عدد مباريات بواقع 10 دون خوض اللقاء النهائي.

فى سياق متصل شارك جانب من اللاعبين المغاربة في بطولة دوري أبطال أوروبا وكذلك المباراة النهائية ولكن دون حصد اللقب ويأتي على رأسهم، مشاركة رضوان حجري مع بنفيكا وخسارته أمام إس في آيندهوفن الهولندي.

إلى جانب خسارة مهدي بنعطية رفقة يوفنتوس للقب الأوروبي أمام ريال مدريد موسم 2016-2017 ، وأخيرا النجم المغربي إبراهيم دياز ومشاركته بالنهائي مع ريال مدريد ولكنه خسر على يد بايرن ميونخ الألماني.