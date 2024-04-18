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جهاز منتخب مصر يحضر مباراتي سيراميكا والاتحاد و فيوتشر ضد فاركو بالدوري المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة، على حضور مباراتي سيراميكا كليوباترا و الاتحاد السكندري ، ثم توجه الجهاز الفني بعدها لحضور مباراة فيوتشر و فاركو، ببطولة .

ويستعد منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا الإستوائية في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي جمع بينهما في إطار الجولة الـ18 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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