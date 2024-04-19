الأهلي ينعى الفنان صلاح السعدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الفنان الكبير صلاح السعدني.
وجاء نعي الأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي كالتالي: "محمود الخطيب، رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى، الفنان الكبير صلاح السعدني عضو النادي الذي وافته المنية اليوم".
وأضاف: "داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".
وتوفى الفنان الكبير صلاح السعدني ظهر اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ 81 عاما.
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