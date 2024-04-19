الأهلي ينعى الفنان صلاح السعدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الفنان الكبير صلاح السعدني.

وجاء نعي الأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي كالتالي: "محمود الخطيب، رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن ‏والأسى، الفنان الكبير صلاح السعدني عضو النادي الذي وافته المنية اليوم".

وأضاف: "داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ‏ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

وتوفى الفنان الكبير صلاح السعدني ظهر اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ 81 عاما.

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