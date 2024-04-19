شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بلدية المحلة والمقاولون قبل مباراة اليوم فى دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب، وأحمد عبد الرؤوف المدير الفني لبلدية المحلة تشكيلى الفريقين للمباراة التي تجمعهما فى الرابعة عصر اليوم، الجمعة، على ملعب غزل المحلة في الجولة الـ18 ضمن منافسات الدوري المصري ( دوري nile).

ويضم تشكيل المقاولون العرب كلاً من: محمود أبو السعود ، لؤي وائل ، أحمد علاء ، فاروق نور الدين ، أمادو أنياص ، جوزيف أوشايا ، أحمد الشيمي ، محمد مجلي ، عمار حمدي ، محمد عنتر ومحمد سالم.

فيما يضم تشكيل البلدية كلاً من: محمود ماهر -محمد صابر – محمد رجب – أحمد رضا – هشام حافظ - يوسف حسن – ماجد هاني -إسلام مرزوق – محمد عادل – كريم ممدوح وحسام أشرف.

ويدخل المقاولون مباراة اليوم محتلا المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 17 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 6 مباريات وخسر 9 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً آخر.

في المقابل، يحتل فريق بلدية المحلة المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدروى برصيد 16 نقطة بعد أن خاض 16 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل مثلهم بينما خسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبل 33 آخرين.