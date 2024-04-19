وزير الرياضة يتواصل مع رئيس بعثة الأهلي في الكونغو قبل مواجهة مازيمبي

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي التواصل مع الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلى ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم فى الكونغو؛ من أجل الإطمئنان علي البعثة، قبيل المباراة المرتقبة مع مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وأكد وزير الشباب والرياضة على دعم الوزارة لجميع الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية والدولية، وتحفيزهم على تقديم أفضل أداء لهم والفوز في المنافسات التي يخوضونها، معربًا عن ثقته في قدرة النادي الأهلي على تقديم أداء مميز، وتحقيق الفوز والتأهل إلي النهائي.



وأثني الدكتور أشرف صبحي علي جهود السفير هشام المقود سفير مصر في الكونغو ومسئولي السفارة المصرية؛ لتوفير الأجواء اللازمة للبعثة منذ وصولها إلى مدينة لوبومباشي.