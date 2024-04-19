شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الحليم: الزمالك قادر على التتويج بالكونفدرالية.. والأبطال من نصيب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عبد الحليم، نجم نادي الزمالك السابق، قدرة ناديه على التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية، وغريمه التقليدي النادي الأهلي على حصد بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختهما الحاليتين.

وقال أحمد عبد الحليم، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي، "مستوى الأهلي والزمالك فى بطولتي أفريقيا مبشر، على عكس بطولة الدوري المصري والتراجع الذي يعشيه الثنائي محليًا".

وأضاف نجم الزمالك السابق، "الزمالك قادر على حصد بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في نسختها الحالية، وكذلك النادي الأهلي، والذي أرى أن دوري الأبطال الأفريقي سيكون من نصيبه".

وتابع عبد الحليم، "قد يكون مستوى الأهلي والزمالك متذبذبا محليًا، لكن الثنائي يضع البطولات القارية نصب أمام عينيه، والثنائي يعدان الأقوى في بطولتي إفريقيا حاليًا".

ويلتقي الأهلي مع مازيمبي فى الثالثة عصر غدٍ السبت فى ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا فيما تقام مباراة الإياب على ملعب ستاد القاهرة الدولى في التاسعة مساء يوم الجمعة 26 أبريل الجاري.