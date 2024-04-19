ساكالا يصبح أفضل هداف لـ الفيحاء السعودي في موسم واحد

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فاشون ساكالا في كسر الرقم المسجل باسم روني فيرنانديز كأفضل هداف لفريق الفيحاء في موسم واحد ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح ساكالا في الوصول إلى الهدف رقم 14 بقميص الفيحاء في الدوري للموسم الجاري، ليتجاوز رقم روني فيرنانديز كأفضل هداف للفيحاء في موسم واحد بـ 13 هدفًا.

أرقام ساكالا مع الفيحاء الموسم الجاري بجميع المسابقات:

لعب سكالا 36 مباراة بقميص الفيحاء هذا الموسم في كل البطولات، سجل خلالها 17 وصنع 7 آخرين، ليصبح عدد مساهماته 24 مساهمة هذا الموسم في جميع المسابقات.

النصر يضمن المشاركة في كأس السوبر وأبطال آسيا

ضمن فريق النصر السعودي رسميًا المشاركة في النسخة القادمة من بطولة كأس السوبر السعودي وكأس النخبة الاسيوي "دوري أبطال آسيا" وذلك بعد الفوز على الفيحاء اليوم في الدوري.

و حقق فريق النصر فوزًا مهمًا على الفيحاء بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الأول بارك في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين.