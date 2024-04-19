بيان رسمي من المقاولون العرب يكشف تشخيص حالة لؤي وائل

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف نادي المقاولون العرب، في بيان رسمي، تشخيص الحالة الصحية لؤي وائل لاعب الفريق، الذي سقط خلال مباراة بلدية المحلة، في الدوري المصري.

وذكر البيان أن اللاعب اصطدم في رأسه خلال مباراة بلدية المحلة وسقط على أرضية الملعب، وتشخيص حالة اللاعب ارتجاج إثر اصطدام قوي في الرأس، مما تسبب في فقدان وعي مؤقت.

وتدخل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أيمن زين، ونقل اللاعب سريعا لمستشفى المحلة، وخضع لبعض الفحوصات للاطمئنان عليه.

وأكد بيان النادي، تلقي اللاعب الرعاية اللازمة، منذ وصوله المستشفى، واستقرار حالة اللاعب، كما أنه سيجري أشعة مقطعية على الرأس والرقبة، كما أنه سيبقى لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة.

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