حسم مصير تجديد عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي

اقترب بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من الرحيل عن تدريب الزرق خلال الفترة القادمة.

وينتهي عقد بيب جوارديولا، صاحب الـ53 عامًا، مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في عام 2025.

وأكدت صحيفة “Relevo” الإسبانية، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لديه اعتقادًا بأن بيب جوارديولا، لن يجدد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

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وأشارت إلى أن جوارديولا سوف يبحث عن تحدٍ جديد في مكان آخر، حيث أنه تلقى عروضًا من أندية أخرى، وأنه يدرسها بجدية في الوقت الحالي.

وارتبط اسم بيب جوارديولا، بالانتقال إلى السعودي للمحترفين، خلال الفترة القادمة، وتحدثت الصحيفة عن إمكانية اتخاذ الخطوة.