رونالدو ضد ميتروفيتش.. تشكيل مباراة النصر والهلال الرسمي في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال تشكيل فريقه لمباراة النصر في مسابقة دوري روشن السعودي.

ويقود فريق الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش، فيما سيقود النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسيلاقي فريق الزعيم نظيره العالمي في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأول بارك، ضمن لقاءات الجولة 32 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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تشكيل الهلال لمباراة النصر في الدوري السعودي

حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، علي البليهي، محمد البريك

الوسط: محمد كنو، روبن نيفيز، ميشايل، سافيتش، مالكوم.

الهجوم: ميتروفيتش.

تشكيل النصر لمباراة الهلال

حراسة المرمى: أوسبينا.

خط الدفاع: سلطان الغنام، إيمريك لابورت، علي لاجامي، أليكس تيليس.

الوسط: عبدالله الخيبري، بروزوفيتش،أوتافيو

الهجوم: أيمن يحيى، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

وحسم الهلال لقب الدوري السعودي رسميًا، بعدما احتل صدارة ترتيب المسابقة برصيد 89 نقطة، والنصر ثانيًا برصيد 77 نقطة.