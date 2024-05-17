بينهم شيكابالا.. أسباب غياب 9 لاعبين عن الزمالك في نهائي الكونفدرالية

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن القائمة التي سيخوض بها مباراة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي، يوم الأحد الموافق التاسع عشر من شهر مايو الجاري، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك أمام نهضة بركان، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.

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وضمت قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – أحمد فتوح.

الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – زياد كمال – سيد عبد الله “نيمار” – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر – إبراهيما نداي – يوسف أوباما – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى “زيزو”.

الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.

ويغيب عن الزمالك أمام الفريق المغربي، كل من: ” محمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” ومصطفى الزناري للإصابة، ومحمد أشرف “روقا” ومحمود علاء لأسباب فنية، بخلاف الثلاثي عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر لعدم القيد بالقائمة الأفريقية”.

جدير بالذكر أن الزمالك كان قد خسر بهدفين مقابل هدف أمام نظيره نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية.