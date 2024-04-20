موعد مباراة الأهلي ومازيمبي والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد النادي الأهلي، لخوض لقاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، عصر اليوم السبت، بمواجهة مازيمبي الكونغولي في ذهاب الدور.

ويحل الأهلي ضيفا على مازيمبي الكونغولي، في الثالثة عصر اليوم، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتقام المباراة على ملعب تي بي مازيمبي.

وتنقل مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، على قناة بي إن سبورتس 6، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير على ملعب تي بي مازيمبي، مساء أمس الجمعة، استعدادا لخوض اللقاء، وحضرت وسائل الإعلام أول ربع ساعة من المران.

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