تشكيل مازيمبي الكونغولي الرسمي أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ميهايو كازيمبي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مازيمبي الكونغولي، التشكيل الأساسي لمواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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تشكيل مازيمبي

في حراسة المرمى إليون فاتي.

في خط الدفاع: إبراهيما كيتا، جونسون أتيبو، إرنست لوزولو، ماجلوار نتامبوي.

في خط الوسط: أوجيستين أولادابو، سوزي زيمانجا، جلودي ليكونزا.

في خط الهجوم: فيليبي كينزومبي، جويل بيا، فيلي تراوري.

وصعد مازيمبي إلي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.

في المقابل جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا ورضا سليم وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

الأهلي

تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي

لعب الفريقان أربع مباريات خلال مواجهتين في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، فاز الأهلي في مباراتين، وفاز مازيمبي في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي ثلاثة أهداف وسكنت شباكه مثلها.

جاءت المواجهات السابقة للفريقين في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان في الأدوار النهائية.

المواجهة الأولى في دور المجموعات عام 2002، وفاز الأهلي بالقاهرة بهدف أحرزه أحمد بلال، وتعادل الفريقان في لومومباشي بدون أهداف.

المواجهة الثانية في دور المجموعات عام 2012، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين لهدف واحد، أحرز للأهلي عماد متعب ومحمد ناجي جدو، وفاز مازيمبي بهدفين للاشئ في لومومباشي، وأكمل الأهلي مشواره وفاز بالبطولة.

يذكر أن الفائز في مجموع لقائي الذهاب والعودة سيلاقي في الدور النهائي الفائز من فريقي الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي.

مازيمبي في الكنيسة قبل الأهلي

تواجد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي مازيمبي الكونغولي في إحدى الكنائس للدعاء قبل مواجهة الأهلي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرص رئيس النادي وأعضاء الجهاز الفني على التواجد رفقة اللاعبين من أجل أداء الصلاة والدعاء قبل لقاء الأهلي.

ولا تعد هذه الواقعة هي الأولي حيث سبق وأن تواجد لاعبو فريق مازيمبي في أحد الكنائس قبل موجهة بيراميدز في نفس البطولة، وحقق الفريق الفوز إيابًا بنتيجة 3-0 في دور المجموعات.



بشرى سارة في الأهلي

وفي سياق أخر، تلقي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشري سارة بشأن إصابة محمد الشناوي حارس مرمي القلعة الحمراء ومنتخب مصر.

وكان الشناوي تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر والتي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت دايفور 2023.

ومنح كريستيان فينك الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية في الكتف لمحمد الشناوي الضوء الأخضر للاعب للمشاركة في المباريات القادمة مع القلعة الحمراء بداية من لقاء العودة أمام مازيمبي.