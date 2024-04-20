لاعب المقاولون يكشف مستجدات حالته الصحية بعد سقوطه في مباراة بلدية المحلة

كشف لؤي وائل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب عن تفاصيل حالته الصحية؛ وذلك بعد سقوطه في مباراة فريقه ضد بلدية المحلة في الدوري الممتاز.

وقال وائل في تصريحات تليفزيونية: “الحمد لله حالتي أصبحت مستقرة بشكل كبير، بعدما تعرضت لخبطة قوية أدت لسقوطي ودخولي في إغماءة لlدة 40 دقيقة”.

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وأضاف: “تعرضت لحالة إغماءة ولم أكن قادرًا على الاستفاقة ودخلت في شبه غيبوبة لمدة 40 دقيقة حتى وصولي للمستشفى ودخولي العناية المركزة”.

وتابع: “نتيجة الآشعة كانت مطمئنة، ووزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي تواصل معي للاطمئنان علي والحمد لله على كل هذا الاهتمام”.

وأكمل: “الأطباء طمئنوني والحمد لله الأمور مستقرة، وحابب أشكر مصطفى الشامي رئيس بلدية المحلة الذي لم يتركني ثانية واحدة، فقد قام بمجهود كبير منذ اللحظات الأولى لإصابتي”.

واختتم: “كنت أرغب في مغادرة المستشفى فور استفاقتي، ولكن يجب أن أبقى 24 ساعة تحت الملاحظة، والأطباء يريدون الاطمئنان على حالتلي اليوم خشية حدوث أي طارئ”.