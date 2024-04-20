ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا يلا شوت اليوم

مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا يلا شوت اليوم ، بث مباشر مباراة الأهلي ومازيمبي، اليوم السبت، الموافق 20 من شهر أبريل الجاري، وذلك في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2023/2024، والتي تقام على أرضية ستاد «تي بي مازيمبي» في الكونغو.

وتنطلق مباراة الأهلي ومازيمبي، في دوري أبطال إفريقيا اليوم، عند تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة والقارة السمراء صوب أرضية ملعب «تي بي مازيمبي»، والذي يحتضن مباراة الأهلي ومازيمبي، وذلك في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يبحث المارد الأحمر عن تحقيق نتيجة إيجابية قبل موقعة الإياب.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب تخطي فريق سيمبا التنزاني بعد الفوز عليه ذهابًا وإيابًا بثلاثية نظيفة بمجموع المباراتين.

بينما تأهل فريق مازيمبي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام، عقب تخطي عقبة فريق بترو أتلتيكو، بعد التعادل ذهاباً سلبياً، قبل أن يحقق الفريق الكونغولي الفوز على الفريق الأنجولي في عٌقر داره بهدفين مقابل هدف، ويخطف بطاقة المربع الذهبي ويضرب موعدًا ناريًا مع المارد الأحمر «حامل اللقب».

مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم

وتقدم «بوابة الخليج 365» بث مباشر لـ مباراة الأهلي ومازيمبي، اليوم السبت، الموافق 20 من شهر أبريل الجاري، وذلك في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2023/2024، والتي تقام على أرضية ستاد «تي بي مازيمبي» في الكونغو.



لمشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا .. اضغط هنا

لمشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا .. اضغط هنا

وتنطلق مباراة الأهلي ومازيمبي، في دوري أبطال إفريقيا اليوم، عند تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2024

خاض النادي الأهلي 10 مباريات في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، ونجح في الخروج في 9 مباريات منها بشباكه نظيفة، وهي كما يلي:

نتيجة الأهلي (3-0) سان جورج الأثيوبي في ذهاب دور الـ 32

نتيجة الاهلي (4-0)سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ 32

نتيجة المارد الأحمر (3-0) ميدياما الغاني الجولة الأولى في دور المجموعات.

نتيجة الاهلي (1-1) يانج أفريكانز التنزانى الجولة الثانية في دور المجموعات.

نتيجة الاهلى (0-0) شباب بلوزداد الجزائري الجولة الثالثة في دور المجموعات.

نتيجة المارد الأحمر (0-0) شباب بلوزداد الجزائري الجولة الرابعة في دور المجموعات.

نتيجة الاهلي (1-0) ميدياما الغاني الجولة الخامسة من دور المجموعات.

نتيجة المارد الأحمر (1-0) يانج افريكانز التنزاني الجولة السادسة من دور المجموعات.

نتيجة الأهلى (1-0) سيمبا التنزانى ذهاب دور ربع النهائي.

نتيجة الأهلى (2-0) سيمبا التنزانى إياب دور ربع النهائي.

كيف تأهل الفريقان لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

تأهل الأهلي لدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على نادي سيمبا التنزاني كما يلي:

نتيجة مباراة الذهاب: فوز الأهلي بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا في الكونغو.

نتيجة مباراة الإياب: فوز الأهلي بهدفين دون رد على ملعب استاد القاهرة أحرزهما عمرو السولية ومحمود عبدالمنعم كهربا.

تأهل مازيمبي لدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على نادي بترو أتليتكو الأنجولي كما يلي:

نتيجة مباراة الذهاب: التعادل بين الفريقين بدون أهداف في الكونغو.

نتيجة مباراة الإياب: فوز مازيمبي بهدفين مقابل هدف في أنجولا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

تزايد البحث عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، اليوم، وللاسف لا توجد قنوات مفتوحة تذيع لقاء اليوم.

وتملك مجموعة قنوات بين سبورت حق النقل الحصري في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وقررت شبكة قنوات بين سبورت إذاعة لقاء السبت عبر قناة بين سبورت 6- قناة Bein Sports HD 6.

تردد قناة beIN Sports 6 الناقلة لمباراة الأهلى ومازيمبي في دورى أبطال أفريقيا على النايل سات

تستطيع مشاهدة المباراة اليوم عبر تردد قناة بي إن سبورت 6 وهي القناة الناقلة لمباراة الأهلى على النايل سات في دورى أبطال أفريقيا 2024 كما يلي:

القمر الصناعي النايل سات. التردد 11054. معدل الاستقطاب v. معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 2/3.

معلق مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم

اختارت مجموعة قنوات بين سبورت معلق مباراة الأهلي، للتعليق الصوتي عبر قناة بين سبورت 6، وهو المعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي الكونغولي في دوري الأبطال

يُتوقع أن يكون تشكيل الأهلي لمواجهة مازيمبي اليوم في دور ذهاب نصف نهائي البطولة الأفريقية كما يلي:

حراسة المرمى مصطفى شوبير. خط الدفاع محمد هاني- محمد عبدالمنعم- رامي ربيعة- على معلول. خط الوسط كريم نيدفيد- أحمد نبيل كوكا– محمد مجدي أفشة. الهجوم موديست- عمر كمال- طاهر محمد طاهر.

حكم مباراة الأهلي ضد مازيمبي

أعلنت لجنة الحكام في الكاف عن حكم ماتش الأهلي ضد مازيمبي وهو الحكم البوروندي ندابيها.

ويعاونه حكم المباراة الأنجولي جيرسون إيميليون دو سانتوس، مساعد أول، والبنيني إريك إيمافو، مساعد ثانٍ، والحكم الرابع البنيني لويس ديجندو، ويتولي حكم تقنية الفيديو الغاني دانييال .

مشوار مازيمبي فى دوري الأبطال 2024

جاء مشوار مازيمبي فى دور الأبطال 2024 كما يلي:

فاز مازيمبي على نادي بيج بيلتس، بطل مالاوي (1-0)، فى ذهاب الدور التمهيدي، وكرر الفوز في إياب الدور التمهيدي الثاني (4-0).

وجاءت نتائج مازيمبي فى دور الممجموعات كما يلي:

نتيجة مباراة مازيمبي (0-1) ضد بيراميدز علي ملعب ستاد الدفاع الجوي فى القاهرة.

نتيجة مباراة مازيمبي (1-0) ضد صن داونز الجنوب أفريقي علي ملعب ستاد لوبومباتشي.

نتيجة مباراة مازيمبي (0-0) ضد نواذيبو الموريتاني علي في موريتانيا.

نتيجة إياب مباراة إياب مازيمبي (2-0) ضد نواذيبو الموريتاني علي ملعب ستاد لوبومباتشي.

نتيجة إياب مباراة مازيمبي (3-0) ضد بيراميدز علي ملعب ستاد لوبومباتشي.

نتيجة إياب مباراة مازيمبي (0-0) ضد صن داونز الجنوب أفريقي في جنوب أفريقيا.

وفي ربع نهائي البطولة

نتيجة ذهاب مباراة مازيمبي (0-0) ضد بترو أتلتيكو الأنجولي في لوبومباتشي.

نتيجة إياب مباراة مازيمبي (2-1) ضد بترو أتلتيكو الأنجولي في أنجولا.

غيابات الأهلي اليوم

يغيب من النادي الأهلي عن مباراة مازيمبي اليوم اللاعبين: محمد الشناوي- حسين الشحات- إمام عاشور- أليو ديانج- ياسر إبراهيم- مروان عطية- عمر كمال عبدالواحد- محمود الزنفلي.

قائمة الأهلي في مباراة مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا

تاتي قائمة الأهلي لمواجهة مازيمبي اليوم كما يلي: