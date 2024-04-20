موعد مباراة ليفربول وفولهام.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف فولهام، نظيره ليفربول في الخامسة والنصف مساء غد الأحد، في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي

واعتلى مانشستر سيتي، صدارة البريميرليج برصيد 73 نقطة، بفارق نقطتين أمام آرسنال وليفربول، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة فولهام بالاس في الدوري الإنجليزي 2023-24

من المتوقع أن يعتمد يورجن كلوب على العناصر الآتية:

الخطة 4-3-3

أليسون بيكر

أندي روبيرسون – إبراهيما كوناتي – فيرجل فان دايك – ألكسندر أرنولد

أليكسيس ماك أليستر – واتارو إندو – دومينيك سوبوسلاي

محمد صلاح – داروين نونيز – ديوجو جوتا

القناة الناقلة

وخصصت شبكة قنوات بي إن سبورتس قناة beIN Sports HD 1 لإذاعة مباراة ليفربول وفولهام.

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة ليفربول وفولهام إلى المعلق خليل البلوشي.