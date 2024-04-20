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"٤" ميداليات لسموحة بكأس مصر للسباحة بالزعانف

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق نادى سموحة " ٤" ميداليات من بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف والمقامة في الفترة من 17 إلى 22 أبريل 2024 وذلك فى سباق تتابع 4*200 متر سباحة بزعانف المونو 

كما حصدن فراشات مرحلة 17 سنة "حلا شريف - إسراء أحمد - ملك سعيد - يارا عاطف" المركز الأول والميدالية الذهبية 

وفى سباق 800 متر سباحة بزعانف المونو حصد سباح منتخب مصر السباح الدولي "أحمد عمرو" مرحلة 17 سنة المركز الثاني  والميدالية الفضية
 

يذكر أن الجهاز الفني والإداري  يضمرمدربو مرحلة 15 سنة وحتي العمومي كابتن "محمد عبد الناصر - حسام حسن - عمرو أبو حسيبة - مروانعبد الناصر - أحمد حسني - أحمد محمد"، مدرب الفتنس كابتن "مصطفي سليمان"، المدير الفني كابتن "طارق حجازي"، المدير الادارى كابتن  "مصطفي السيد".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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