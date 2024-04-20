"٤" ميداليات لسموحة بكأس مصر للسباحة بالزعانف

ياسر رشاد - القاهرة - حقق نادى سموحة " ٤" ميداليات من بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف والمقامة في الفترة من 17 إلى 22 أبريل 2024 وذلك فى سباق تتابع 4*200 متر سباحة بزعانف المونو
كما حصدن فراشات مرحلة 17 سنة "حلا شريف - إسراء أحمد - ملك سعيد - يارا عاطف" المركز الأول والميدالية الذهبية
وفى سباق 800 متر سباحة بزعانف المونو حصد سباح منتخب مصر السباح الدولي "أحمد عمرو" مرحلة 17 سنة المركز الثاني والميدالية الفضية
يذكر أن الجهاز الفني والإداري يضمرمدربو مرحلة 15 سنة وحتي العمومي كابتن "محمد عبد الناصر - حسام حسن - عمرو أبو حسيبة - مروانعبد الناصر - أحمد حسني - أحمد محمد"، مدرب الفتنس كابتن "مصطفي سليمان"، المدير الفني كابتن "طارق حجازي"، المدير الادارى كابتن "مصطفي السيد".