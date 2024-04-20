"٤" ميداليات لسموحة بكأس مصر للسباحة بالزعانف

ياسر رشاد - القاهرة - حقق نادى سموحة " ٤" ميداليات من بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف والمقامة في الفترة من 17 إلى 22 أبريل 2024 وذلك فى سباق تتابع 4*200 متر سباحة بزعانف المونو

محمد يوسف

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